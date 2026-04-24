Дополнительные маршруты автобусов запустят в Ногинске

Дополнительная схема движения «улица Октябрьская — улица Совнархозная — Вокзал» начнет действовать в тестовом режиме с 27 апреля. По этому пути будут следовать три автобуса малого класса с выполнением 40 рейсов.

Первый рейс с автовокзала города Ногинск будет отправляться в 6:00, а последний от остановки «Октябрьская улица, 87» будет убывать в 21:30.

Дополнительная схема введена в целях улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона Панфиловка, улиц Совнархозная и Жарова. Также движение по дополнительной схемы приурочено к открытию новой поликлиники.

Совместно с перевозчиком специалисты администрации Богородского округа будут отслеживать пассажиропоток для определения востребованности рейсов у пассажиров и внесения необходимых корректировок.

Организация нового маршрута стала возможной, в том числе, и благодаря активному участию депутата Богородского округа Екатерины Щербаковой.

В начале этого года поступило множество обращений от жителей микрорайона Панфиловка по работе общественного транспорта. Из-за сильных снегопадов и сложных погодных условий автобусы не смогли выйти на линию: первые застряли, вторые оказались неисправны — и многие жители попросту не смогли вовремя уехать по своим делам.

Оперативно была организована рабочая встреча с представителями администрации и автоколонны, чтобы обсудить возможное решение проблемы и не допустить повторения таких ситуаций. В ходе встречи участники разработали комплекс мер — как для немедленного реагирования, так и на перспективу.