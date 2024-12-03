Дополнительные дорожные знаки установили в 30 городских округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» завершили установку 300 Г-опор со знаками на региональных дорогах Московской области. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с целью повышения безопасности дорожного движения.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что новые Г-опоры были установлены в 30 городских округах на 185 участках дорог.

Наиболее распространенным знаком на этих опорах стал знак «Пешеходный переход», который размещают над проезжей частью для повышения внимания водителей. Наибольшее количество установок было осуществлено в Одинцове, Щелкове и Коломне.

В Одинцовском округе новые знаки «Пешеходный переход» появились на 21 переходе, включая деревни Улитино и Дьяково, в районе деревни Устье, а также в селе Каринское и деревне Хаустово. Коломна получила обновления на 18 пешеходных переходах, среди которых переходы вблизи сёл Подберезники и Андреевское, а также на улице Астахова в городе. В Щелкове установки охватили 15 участков Фряновского шоссе и дорогу в поселке Литвиново. Аналогичные Г-опоры появились на переходах на Павлинском шоссе в Балашихе, улице Стрелецкой в Кашире, а также на Дзержинском шоссе в Дзержинске.

Для повышения безопасности водителей Г-опоры со знаками «Направление движения по полосам» установили на улице Смирновской в Люберцах, Пятницком шоссе в Красногорске и Проектируемом проезде № 4305 в Реутове.

В Министерстве транспорта Подмосковья также напомнили, что ранее в целях повышения безопасности на региональных дорогах установили 2 тысячи катафотов и обустроили 40 комплектов шумовых полос.