Дополнительные «дачные» поезда запустили в Егорьевске

С 31 марта 2025 года в Подмосковье началась сезонная корректировка расписания пригородных электропоездов в связи с началом дачного сезона. На Казанском направлении были введены дополнительные «дачные» электрички для удобства дачников и жителей пригорода.
На участке Воскресенск — Егорьевск по воскресеньям начали курсировать электропоезда № 6366 и № 6365. Электропоезд № 6366 отправляется из Воскресенска в 16:44 и прибывает в Егорьевск в 17:26. Обратно электропоезд № 6365 отправляется из Егорьевска в 17:26 и прибывает в Воскресенск в 18:00.
Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и планировать поездки с учетом сезонных изменений. Актуальную информацию можно найти на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.
Напомним, что при пользовании железнодорожным транспортом необходимо соблюдать правила безопасности на путях.
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