Дополнительные бригады рабочих направят в Немчиновский лицей в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Продолжается строительство нового корпуса Немчиновского лицея в Новоивановском. Здание рассчитано на 950 учеников, его задача — разгрузить существующее, которое уже давно не справляется с потоком учащихся.

Готовность объекта составляет 72%. Завершен монолит спортивного зала, монтируются фасады, ведется внутренняя отделка и начато благоустройство прилегающей территории. Подрядчик будет ускорять темпы, число рабочих увеличат до 330 в ближайшие дни. Отдельная бригада займется пищеблоком. Оборудование для него уже готово.

Параллельно идет реконструкция основного здания. Кровлю уже заменили. Завершение фасадных работ планируется к августу. Здесь также создаются спортивное ядро, игровые зоны, парковка и площадка для общешкольных мероприятий.

Работа масштабная, сроки сжатые, но задача предельно ясна: 1 сентября новый корпус Немчиновского лицея должен открыть двери для учеников.