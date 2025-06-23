Дополнительные бюджетные места появятся в колледже «Подмосковье» в Лобне

Образовательное учреждение в новом учебном году продолжит участие в программе, запущенной по инициативе Центральной пригородной пассажирской компании. Этот новаторский проект позволяет получить специальность железнодорожника не в узкоспециализированном техникуме, а на базе многопрофильного колледжа.

50 бюджетных мест будут доступны желающим получить востребованную профессию помощника машиниста электропоезда.

Директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина рассказала, что сейчас завершается обучение первого курса по новой для колледжа профессии. Тогда на программу на коммерческой основе поступили 30 студентов. В течение первого года они изучали не только общеобразовательные дисциплины, но и специальные предметы.

«Практические занятия, выездные экскурсии в депо позволили студентам впервые погрузиться в выбранную профессию», — отметила Антонина Юдина.

Приемная кампания в вузы и колледжи Подмосковья начнется 20 июня. Поступить на программу можно после окончания девятого класса. Срок обучения составит два года и 10 месяцев. Приступить к работе в ЦППК по профильной специальности студенты смогут уже после второго курса.