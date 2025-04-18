Дополнительные бесплатные автобусы запустят в Реутове на Пасху

В пасхальные дни, 20 и 27 апреля, в Реутове будет организовано дополнительное транспортное сообщение. Жители и гости города смогут бесплатно воспользоваться автобусами маршрута № 25К.

На линию выйдут четыре дополнительных автобуса, которые будут курсировать с интервалом в 30 минут с 7:00 до 14:00. Маршрут будет продлен до Новского кладбища, чтобы обеспечить удобный доступ к отдаленным районам города в праздничные дни.

Эта мера направлена на повышение комфорта передвижения для жителей и гостей Реутова во время Пасхи. Горожанам советуют заранее планировать свои поездки, так как в праздничные дни ожидается увеличение пассажиропотока.

Напомним, что в реутовских храмах состоятся праздничные богослужения. В Троицком храме освящение куличей пройдет 19 апреля с 7:30 до 20:00, а в Казанском храме — с 9:00 до 21:00. Также оба храма примут участие в торжественном Крестном ходе, который начнется ровно в полночь при переходе Великой Субботы в Светлое Воскресение.