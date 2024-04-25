Дополнительные автобусы запустят в Павловском Посаде на Пасху | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 15:00 Дополнительные автобусы запустят в Павловском Посаде на Пасху Настоятели храмов Павловского Посада встретились с главой округа пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

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В Павлово-Посадском городском округе состоялась встреча Дениса Семенова с благочинным Павлово-Посадского округа, священником Александром Анохиным. Во время мероприятия глава округа анонсировал запуск дополнительных рейсов общественного транспорта во время крестного хода на Пасху.

О расписании дополнительных автобусов жителям дополнительно сообщат в социальных сетях и средствах массовой информации.

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В начале мероприятия Денис Семенов вручил почетную грамоту архимандриту Серафиму (Марухину), настоятелю храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Саурово за многолетние усердные труды по возрождению и сохранению православных традиций в округе.

В ходе встречи настоятели храмов подняли актуальные вопросы, касающиеся подготовки к праздникам:

— В Заозерье требуется уборка территории вокруг храма и прилегающей дороги.

— В Аверкиево после благоустройства площадки возникла необходимость отсыпки съезда от региональной дороги к Храму.

— В Рахманово настоятель выразил просьбу об установке архитектурной подсветки храма.

— В Ново-Загарье, где на территории храма расположено кладбище, требуются дополнительные рейды по вывозу мусора.

— В Электрогорске необходимо установить указатель к храму со стороны региональной дороги.

Глава округа Денис Семенов дал поручения соответствующим службам для решения этих вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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