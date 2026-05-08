Дополнительные автобусы запустили в Чехове в связи с началом дачного сезона

В Чехове изменили расписание нескольких автобусных маршрутов перед дачным сезоном. Дополнительные рейсы появились на маршруте № 28, который связывает город с рядом деревень и садовыми товариществами.

Маршрут № 28 остается одним из самых востребованных у жителей округа в теплое время года. Автобусы следуют через деревни Спас-Темня, Бутырки, Булычево, Мерлеево, Пешково и Жальское, а также через село Дубна и СНТ Надежда.

В компании «Мострансавто» сообщили, что изменения внесли из-за увеличения пассажиропотока.

«Мы добавили дополнительные рейсы по выходным с учетом обращений жителей и сезонной нагрузки на транспорт», — отметил представитель транспортной компании.

Теперь автобус отправляется из Чехова по выходным в 9:40 и 17:40. Обратные рейсы назначены на 10:15 и 18:15. Поездка занимает около 35 минут.

Изменения коснулись и других маршрутов округа. Автобус № 31 перевели на круглогодичный режим работы. Он курсирует от станции Столбовая через Дмитровку, Березку, Любучаны, Троицкое и Песоченку.

На маршруте № 36 между Чеховом и селом Новый Быт ежедневно выполняют шесть рейсов по направлению Чехов — Люторецкое с заездом в Малиновку.

Автобусы маршрута № 60 теперь также следуют через поселок Любучаны и станцию Столбовая.

В администрации округа подчеркнули, что корректировки расписания подготовили после обращений жителей и анализа востребованности направлений.