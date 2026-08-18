Дополнительные автобусы вывели на маршруты Одинцовского округа

Подмосковье продолжает обновлять и усиливать автобусное сообщение в муниципалитетах, в том числе в Одинцовском округе. На двух маршрутах скорректировали расписание и увеличили возможности для пассажиров.

С 15 августа дополнительный автобус работает по выходным на маршруте № 75, который связывает Кубинку, парк «Патриот» и Голицыно. Теперь по субботам и воскресеньям на линии находятся семь автобусов, совершающих в общей сложности 56 рейсов. Дополнительная машина выполняет восемь рейсов за выходной день.

Изменения коснулись и маршрута № 24 «Звенигород (улица Украинская) — Троицкое — санаторий имени Герцена». С 17 августа отправление от остановки «санаторий имени Герцена» перенесли с 16:50 на 16:35. На линии работают два автобуса: в будни они выполняют 29 рейсов, в выходные — 26.

Новые автобусы и дополнительные рейсы позволяют увеличивать частоту движения, снижать интервалы между отправлениями и обеспечивать более удобные поездки. Особое значение это имеет для маршрутов, связывающих населенные пункты с железнодорожными станциями, социальными объектами и крупными точками притяжения.

До конца сентября современные автобусы планируется вывести еще примерно на 20 пригородных маршрутов.