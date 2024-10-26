Дополнительные автобусы выведут на маршруты в Реутове по просьбам жителей
Работу системы общественного транспорта усовершенствуют в Реутове. На маршруты добавят автобусов.
Вопрос обсудили на совещании под руководством главы городского округа Реутов Филиппа Науменко. Во встрече поучаствовали представители структурных подразделений «Мострансавто» и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На мероприятии отметили, что через Реутов проходит 11 маршрутов. Ежедневно они должны ставить на линии 89 автобусов. Однако каждый четвертый из них сходит с маршрута из-за неисправностей.
Перевозчику поручили ускорить ремонт подвижного состава, обеспечить нужное количество транспорта на маршруте, обновить графики движения и тарифы. Кроме того, он должен будет дополнительно проинструктировать водителей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».