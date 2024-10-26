Дополнительные автобусы выведут на маршруты в Реутове по просьбам жителей

Вопрос обсудили на совещании под руководством главы городского округа Реутов Филиппа Науменко. Во встрече поучаствовали представители структурных подразделений «Мострансавто» и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На мероприятии отметили, что через Реутов проходит 11 маршрутов. Ежедневно они должны ставить на линии 89 автобусов. Однако каждый четвертый из них сходит с маршрута из-за неисправностей.

Перевозчику поручили ускорить ремонт подвижного состава, обеспечить нужное количество транспорта на маршруте, обновить графики движения и тарифы. Кроме того, он должен будет дополнительно проинструктировать водителей.

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