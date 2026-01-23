Дополнительные автобусы выведут на маршруты в Богородском округе

В Ногинске на маршруты номер 2 и 4 в феврале 2026 года запустят дополнительные автобусы. Это решение приняли после совещания, созванного из-за жалоб жителей микрорайонов Успенск и Панфиловка на нестабильную работу транспорта в снегопад.

За последние дни к депутату Богородского округа Екатерине Щербаковой поступило множество обращений от жителей. 22 января было оперативно созвано совещание с участием представителей администрации округа и автоколонны МАП номер 12.

В ходе встречи разработали комплекс мер. Стороны договорились о выделении дополнительных автобусов на проблемные маршруты. Также в этом году планируется запустить дублирующий маршрут, схема которого сейчас находится в проработке.

Как отметила депутат, она будет держать ситуацию на особом контроле, поскольку этот вопрос крайне важен для жителей. Будут приложены все усилия, чтобы решить его системно.

По информации Управления капитального строительства и дорожного хозяйства Богородского округа, по многочисленным просьбам местных жителей в этом году также проведут ремонт 1200 метров пешеходного тротуара вдоль улицы Шоссе Энтузиастов.