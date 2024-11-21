Дополнительные автобусные рейсы запустили для жителей села в Красногорске

Ранним утром автобусы в Ново-Никольском были заполнены, и жители с трудом добирались до ближайшей станции МЦД. В Красногорске решили эту проблему и ввели дополнительные рейсы маршрута № 38К до Опалихи.

Жители сел стали заложниками стремительного роста микрорайонов, которые разрослись в восьми километрах от МКАД. Когда в крупные жилые комплексы, в том числе «Изумрудные холмы», стали заселяться новые собственник, транспорт перестал справляться.

«Мы с инициативной группой совместно с администрацией проработали небольшие изменения. Перевозчик пошел на встречу и добавил новое транспортное средство на маршрут, который будет стартовать непосредственно с улицы Благовещенской в утренние часы. Маршрут начинает движение в шесть утра. Каждые 20 минут будет уходить новый автобус, соответственно, жители смогут зайти, сесть и с комфортом доехать до ближайшей станции МЦД», — сказал депутат Совета городского округа Красногорск, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.