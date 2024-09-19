Дополнительные автобусные маршруты появятся в Балашихе

На форуме «Управдом» 18 сентября в Многофункциональном центре на Советской улице прошла встреча встреча с жителями. С докладом выступил начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ян Вергун.

Он сообщил, что на муниципальных маршрутах трудятся шесть перевозчиков, которые работают по 45 маршрутам. На дороги ежедневно выходят 414 автобусов. На смежных межрегиональных маршрутах работают 4 перевозчика, которые трудятся по 40 маршрутам.

На всех маршрутах действуют нерегулируемые тарифы с мерами социальной поддержки для определенных категорий граждан. В остальных случаях оплатить поездку можно банковскими картами, картой «Стрелка» всех видов и «Тройкой» с тарифом «Кошелек».

«Некоторые вопросы взяли в работу, договорились о дополнительной встрече с жителями», — сказал заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин.

На форуме также обсудили содержание городских территорий, установку дополнительных автобусных павильонов и улучшение транспортного обслуживания в микрорайонах Авиаторов и Алексеевская роща. После увеличения количества автобусов время ожидания здесь значительно сократилось.

Форум «Управдом» проводят в Балашихе с 2015 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Первый форум был областным, последующие проводятся ежеквартально в каждом муниципалитете.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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