Дополнительную схему движения запустят на автобусном маршруте в Наро-Фоминске

С 12 июля на автобусном маршруте № 66 «станция Голицыно — Жедочи» в тестовом режиме начнет функционировать дополнительная автобусная ветка, соединяющая отдаленные населенные пункты со станцией МЦД-4 «Апрелевка — Глаголево — Жедочи».

Новая автобусная ветка, связывающая Глаголево и Жедочи со станцией МЦД-4 «Апрелевка», позволит жителям этих населенных пунктов быстрее добираться до Москвы и других городов, расположенных вдоль маршрута МЦД-4. Автобус будет выполнять 14 рейсов ежедневно, обеспечивая регулярное транспортное сообщение в течение дня. Первый рейс от остановки «Глаголево» запланирован на 06:10 утра, а последний рейс от станции МЦД Апрелевка отправится в 18:17.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что совместно с перевозчиком будет проводиться мониторинг пассажиропотока на новой ветке маршрута № 66. По результатам этого мониторинга будет принято окончательное решение о закреплении маршрута на постоянной основе.