Дополнительную схему движения маршрута №26 запустили в Солнечногорске

Дополнительную схему движения в рамках маршрута № 26 «Солнечногорск — Рыгино» запустили в Солнечногорске. Она соединит автостанцию города с деревней Заовражье.

Специалисты Министерства транспорта Подмосковья отметили, что такой шаг обеспечит удобный проезд для местных жителей и соседних населенных пунктов к важным социальным объектам в Солнечногорске.

Автобус, работающий по новой схеме, выполняет десять рейсов в день. Первый выезд от остановки «Автостанция» осуществляется в 6:50, а последний — в 20:25.

На маршруте действуют льготы и скидки для владельцев социальных карт, зарегистрированных в Подмосковье и Москве. Оплату проезда можно проводить с помощью банковских карт, а также транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

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