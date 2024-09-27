Дополнительную схему движения маршрута № 371 запустили в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском округе по просьбам жителей запустили дополнительную схему маршрута № 371 «Свердловский — Москва (метро Щелковская)». Автобус теперь следует от остановки «Магазин № 3» в поселке Свердловский до станции метро Щелковская. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Автобус выполняет шесть рейсов в день, первый отправляется в 05:53, последний — в 18:20. Маршрут минует остановки «Парк», «Лукино-Варино», «Завод № 5», «Поворот» и «М. Дачи». Отмечается, что льготы по социальным картам и оплата транспортными картами действуют на маршруте.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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