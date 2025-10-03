Дополнительную линию запустили на производстве тортов в Волоколамском округе

Глава Волоколамска Наталья Козлова и ее первый заместитель Анна Агапова проверили работу предприятия ОАО «Хлебпром» в селе Язвище. Компания поставляет продукцию по всей России. Недавно здесь запустили дополнительную производственную линию, чтобы увеличить выпуск продукции и расширить ассортимент.

«Хлебпром» специализируется на производстве хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Компания занимает лидирующие позиции на российском рынке в категориях «Свежие торты» и «Здоровое питание». Наталья Козлова и Анна Агапова обсудили перспективы развития ОАО «Хлебпром» с руководителем предприятия Виктором Седовыми.

В начале 2024 года «Хлебпром» приобрел завод в Волоколамске для производства тортов и пирожных под брендами Mirel, «Русская нива» и «Частная галерея». В 2025 году компания запустила дополнительную линию производства и увеличила объемы выпуска.

Руководитель Виктор Седов отметил, что мера позволила увеличить количество рабочих мест. Сейчас в штате трудоустроены 250 человек. Продолжается набор кондитеров, операторов, инженеров и технологов.

«Ассортимент продукции впечатляет: слоеные и песочные торты, рулеты с различными начинками, маффины с разными наполнителями. Рада, что в нашем округе работает такое современное предприятие, которое не только развивает производство, но и создает рабочие места для жителей», — рассказала Наталья Козлова.