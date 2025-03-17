Дополнительное уличное освещение оборудуют в Серпухове

Жители деревни Верхнее Шахлово скоро получат дополнительное уличное освещение на улице Березовой. Этот вопрос стал одним из ключевых на выездном заседании администрации, прошедшем на базе школы № 13.

Инициатором обращения стала староста деревни Марина Малина, которая акцентировала внимание на необходимости обеспечения освещения для нескольких домов, расположенных в стороне от основной линии электропередачи.

Ожидается, что установка дополнительного уличного освещения станет завершающим этапом в реализации программы по обеспечению освещением всей территории деревни. Проблема освещения стала одной из тридцати вопросов, поднятых жителями на выездном заседании. Большинство обращений касались вопросов благоустройства дворовых территорий, проведения ремонта дорог и многоквартирных домов.

«Мы очень рады, что администрация уделяет внимание нашим проблемам. Дополнительное освещение на улице Березовая значительно улучшит качество жизни местных жителей и повысит безопасность в темное время суток», — поделилась Марина Малина.