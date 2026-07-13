Дополнительное озеленение Центрального парка проведут в Лобне

В Центральном парке городского округа Лобня по инициативе главы муниципалитета Анны Кротовой начата масштабная посадка 500 крупномерных деревьев. Проекту предшествовало комплексное дендрологическое обследование территории с анализом почвенного состава и микроклиматических условий для подбора оптимальных пород.

Реализация мероприятий осуществляется на основе рекомендаций специалистов, которые изучили каждый участок рекреационной зоны. Для низинных территорий с повышенной влажностью отобраны влаголюбивые виды растений, для возвышенных и сухих площадок — породы, адаптированные к недостатку влаги.

В минувшие выходные в парке высажены первые десять ив. При этом администрацией округа обеспечено сохранение сложившегося облика березовой рощи, являющейся излюбленным местом отдыха горожан. Молодые березы будут размещены в отведенных для них секторах, композиция дополнена дубами, кленами и вишневыми саженцами.

Посадочные работы разбиты на несколько этапов, что позволяет осуществлять тщательный контроль приживаемости растений и адаптировать процесс к сезонным изменениям погодных условий. Реализация проекта направлена на улучшение экологической обстановки и повышение комфортности парковой зоны для жителей округа.