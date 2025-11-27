Дополнительное освещение установят на пешеходных переходах в Домодедове

Глава городского округа Домодедово Елена Хрусталева провела оперативное совещание, в ходе которого обсудила угрозы мошенничества, благоустройство дворов и безопасность участников дорожного движения. В муниципалитете установят дополнительное освещение на пешеходных переходах.

На прошлой неделе на дорогах в Домодедове устранили 12 ям, еще девять — в работе. С начала года оцифровали 6742 умы, а устранили 6733. Дорожные ремонты провели в Сонине, Котлякове, Купчинине, КП «Южный парк», на улицах Меткино и Новая. Помимо этого, по обращению бойцов СВО восстановили проезд в Ильинском.

Продолжается монтаж светофоров на четыре адресах. Семь пешеходных переходов оснастят дополнительным освещением. Также благоустроили платную парковку в Вострякове.

В городе продолжается модернизация 10 контейнерных площадок из пластика в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Во дворах вблизи детских площадок оборудовали 21 искусственную неровность, 21 антипарковочный столбик и 26 дорожных знаков. До 5 декабря установят еще 20 противоскоростных валов, 400 столбиков и 120 знаков.

Почти каждый день жители сообщают о новых случаях мошенничества. Ущерб за неделю составил более 5,5 миллионов рублей. Злоумышленники изобретают более изощренные способы. Например, придумывают случаи ложных обысков под видеозапись с предложением перевести деньги на безопасные счета. В Домодедове продолжают усиливать профилактику и просят не передавать персональные данные посторонним.

Специалисты выяснили, что отключения электроэнергии в населенных пунктах и коттеджных поселках происходят из-за превышения разрешенной мощности в частных домах. Энергетики проводят проверки и разъясняют правила эксплуатации.

Что касается системы здравоохранения, в Домодедове выявили три случая онконгского гриппа. Болезнь протекает тяжелее обычного и может давать осложнения на сердце, мозг, почки и легкие. Самая надежная защита — своевременная вакцинация.