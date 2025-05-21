Дополнительное обучение руководителей пунктов проведения ЕГЭ прошло в Подмосковье

Подготовку к сдаче Единого государственного экзамена усилили в Подмосковье. Для руководителей пунктов проведения, а также представителей комиссии и технических специалистов провели дополнительное обучение, где подробно разобрали возможные проблемы.

Как сообщили в Минобразования Подмосковья, мероприятие провели сотрудники ведомства и региональным центром обработки информации. Участники разобрали проблемы прошлого года и отработали алгоритм их предотвращения и решения.

Всего в этом году для проведения ЕГЭ подготовят 15,4 тысячи специалистов. За общественный контроль будут отвечать свыше 1,8 тысячи наблюдателей, еще 770 человек будут следить за процедурой онлайн.

«Наша главная задача — обеспечить спокойную, доброжелательную и организованную атмосферу проведения экзаменов. Это требует тщательной предварительной подготовки: проверки оборудования, обеспечения пунктов всеми необходимыми материалами, подготовки помещений и отработки всех процедур экзамена с организаторами», — отметили в ведомстве.

Все пункты проведения ЕГЭ прошли тренировочные мероприятия, где специалисты отработали необходимые навыки и проверили оборудование.