Дополнительное обследование для курильщиков ввели в Подмосковье

Пилотный проект по ранней диагностике рака легких запустили в Подмосковье. Он направлен на жителей старше 45 лет, имеющих большой стаж курения: не менее одной пачки в день в течение 10 лет.

В ходе диспансеризации пациенты проходят анкетирование, после чего их направляют на второй этап обследования — низкодозную компьютерную томографию легких.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин напомнил, что курение влияет на все системы организма, но в первую очередь страдают органы дыхания. В рамках проекта вместо флюорографии пациентам будут проводить КТ, которое позволяет выявить в тканях малейшие изменения.

«При обнаружении патологии высокого риска — подозрительных узлов — пациент будет направлен к торакальному онкологу-хирургу для определения тактики дообследования и лечения. Пока в проекте участвуют четыре больницы: Солнечногорская, Истринская, Клинская и Красногорская. В перспективе планируем тиражировать его и на другие медучреждения», — сказал он.

Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал, чат-боты в МАХ и Telegram или по телефону 122.