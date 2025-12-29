Дополнительное образование в Подмосковье охватило свыше 1 млн детей в 2025 году

Более 43 тысяч программ в сфере дополнительного образования реализовали в Подмосковье в 2025 году. Они охватили более 1,1 миллиона детей.

Более 700 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в «Президентских состязаниях» и «Президентских спортивных играх».

«Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов собрали почти 130 тысяч участников, а команда Подмосковья заняла первое место по баскетболу. Активно развивается сеть школьных спортивных лиг, объединившая более 650 школ из 49 муниципалитетов», — рассказали в региональном Минобразования.

Также в этом году прошел ряд творческих событий. Среди них — фестиваль «Юные таланты Московии», который собрал более 40 тысяч ребят. Из них 1,2 тысячи стали призерами. Более 21 тысячи человек поучаствовали во всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов, а фестиваль «Радуга талантов» объединил 3,3 тысячи детей.

В конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» свои проекты представили 14 тысяч обучающихся, а областные соревнования «Мой музей» и «В объективе — туристы Подмосковья» охватили 9,6 тысячи ребят.

Более 150 человек стали участниками конкурсов и проектов по развитию экологической культуры, еще 4,5 тысячи детей попробовали себя в области технологического суверенитета. В деятельность отрядов «Юные инспекторы движения» вовлекли 28 тысяч детей, а областной слет «Безопасное колесо» охватил свыше 25 тысяч участников.