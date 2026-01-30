Дополнительная техника и мгновенная реакция. Владислав Мурашов — об эвакуации фур в Подмосковье в снегопад
В Подмосковье завершился масштабный снегопад. Непогода вызвала пробки на дорогах, а некоторые трассы оказались заблокированы из-за буксующих фур. Каждый случай решали, привлекая на место дополнительную технику, а жители предложили вовсе запретить выезд грузовых машин в метель. О том, как регион борется с последствиями стихии, рассказал вице-губернатор Владислав Мурашов.
За несколько дней в регионе выпало порядка 60 сантиметров снега. На расчистку улиц направили все силы коммунальных служб: более 7,5 тысячи спецмашин и 30 тысяч дворников. В течение недели уборка продолжится в усиленном режиме, и уже через пять дней весь снег вывезут за пределы городов.
Владислав Мурашов рассказал, что все работы идут по установленному плану: сначала специалисты расчищают входные группы жилых домов и лестницы, затем приступают к автобусным остановкам.
«Мы проверяем работу, и если что-то не выполнено, то коммунальные службы отправляем обратно», — отметил он.
Выполнение всех задач контролируют при помощи цифровых систем. Через них специалисты могут видеть передвижение спецтехники и дворников в режиме реального времени.
«Работа по контролю за нахождением техники и людей на территориях будет продолжаться все эти дни», — сказал Мурашов.
Вместе с уборкой продолжается отработка жалоб от жителей. Так, многие оставляли обращения, связанные с фурами, которые в снегопад вызывали затруднения с передвижением.
«Фуры вставали в правых рядах и блокировали заезды, в том числе на МКАД. Это создавало большие сложности. Много времени уходило на то, чтобы их растаскивать, мы направляли туда дополнительные силы, забирали технику тягачей у „Мострансавто“. Они потратили очень много усилий, чтобы сократить время нахождения в пробке», — поделился вице-губернатор.
Он отметил, что на каждый случай была мгновенная реакция. Застрявшие фуры помогали эвакуировать в среднем за два часа.