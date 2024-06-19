Дополнительная регистрация на забег в Зарайске откроется 20 июня

Забег «Зарайский бизон» состоится в Подмосковье 29 июня. Регистрация на оставшиеся слоты откроется 20 июня в 18:00 на официальном сайте проекта.

Спортсмены пробегут вблизи живописных и исторически значимых объектов Зарайска. На выбор участникам предложат два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересеченной местности с препятствиями. Ее можно преодолеть вместе с командой.

Победителей и призеров наградят медалями и памятными подарками. Для гостей спортивного мероприятия пройдут концерты, мастер-классы и фотосессии. Напомним, забег пройдет в рамках нацпроекта «Демография».

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