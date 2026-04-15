DoorHan» инвестирует в экологию: модернизация оборудования на 140 миллионов рублей

Компания «DoorHan», комплексный поставщик строительных решений для промышленного и частного секторов, уделяет большое внимание экологии. За последние годы предприятие вложило более 140 миллионов рублей в реконструкцию и модернизацию оборудования.

«Это комплекс очистки воздуха от вредных примесей, — рассказывает начальник административно-хозяйственного управления концерна Олег Кожухов. — Сочетание блока каталитического дожига и высокотемпературного комплекса позволяет очищать отходящие газы до 98%».

Замеры воздуха регулярно проводят не только на территории предприятия, но и на границе с жилыми кварталами. С 2015 года проверки со стороны Росприроднадзора, Роспотребнадзора и аккредитованных лабораторий не выявили ни одного нарушения.

Особое внимание уделяется условиям труда для сотрудников. В цехах, где используют химию и красители, поддерживаются комфортная температура и уровень шума, нет посторонних запахов. Принудительная вытяжная вентиляция помогает соблюдать санитарно-гигиенические нормы, а все работники ежегодно проходят медосмотр на выявление профессиональных заболеваний.

Сегодня мощности концерна включают 9 индустриальных парков, 35 заводов и 28 производственно-складских комплексов. Главная цель компании — сохранять окружающую среду в каждом из регионов присутствия предприятия.