Доноры в Химках сдали свыше 80 литров крови на акции в поддержку бойцов СВО

Благотворительная донорская акция «За жизнь!» в поддержку бойцов специальной военной операции прошла в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках. Свыше 200 человек сдали более 80 литров крови.

Среди участников акции были жители и гости округа, активисты общественных движений, депутаты, сотрудники МВД и местных предприятий. Собранный материал передадут в госпиталь имени Вишневского.

«Каждая такая акция помогает всем, кто находится в госпитале. Я всегда принимаю участие в таких акциях, тем самым, показывая пример нашей молодежи, как нужно себя патриотично проявлять», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Участники должны были пройти обязательный медицинский осмотр и заполнить специальную анкету о состоянии здоровья. Обязательное условие — отсутствие заболеваний крови и инфекций, также не рекомендовали участвовать людям со свежими татуировками, пирсингом и после болезни.

Всего в Химках проживают свыше трех тысяч активных доноров, из них 1374 — почетные.

«Это очень благое дело, которое не требует много времени и сил, но может помочь человеку пойти на поправку. Призываю всех наших жителей не оставаться в стороне и участвовать в акциях по сбору крови. Еще я сердечно благодарю тех, кто уже сделал это дело частью своей жизни и регулярно выступает в качестве донора», — рассказал почетный донор СССР Александр Дряннов.

Сдать кровь может любой совершеннолетний гражданин, удовлетворяющий требованиям по состоянию здоровья. Центр переливания в Химках находится по адресу: улица Чкалова, дом № 2/21 в поликлинике № 1. Запись осуществляется по телефону: 8 (495) 572-11-50. Участникам необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС и выдержать особую диету.

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