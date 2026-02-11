Донорскую кровь сдали стоматологи в Коломне

Врачи и медсестры стоматологической поликлиники Коломенской больницы пополнили банк донорской крови. Два доктора и три медицинские сестры сдали 2,25 литра биоматериала для пациентов стационара.

Коллектив участвует в донорском движении регулярно. На этот раз к процедуре присоединились пятеро сотрудников. Их кровь направят пациентам стационара, которым требуется переливание.

«В нашем коллективе принято помогать. Мы вместе работаем, отдыхаем, участвуем в благотворительных и спортивных проектах. Желание быть полезными заложено в нас и как в профессионалах, и как в людях», — рассказала старшая медицинская сестра Мария Дашина.

Записаться на сдачу крови в Коломенской больнице можно в будни: в понедельник и пятницу — с 8:00 до 15:00, со вторника по четверг — с 12:00 до 15:00.