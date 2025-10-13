Донорскую акцию провели в Раменском

На базе Гжельского государственного университета прошла выездная донорская акция, собравшая около 70 участников — студентов и преподавателей вуза, которые совместными усилиями смогли собрать почти 22 литра донорской крови. Гжельский университет уже на протяжении восьми лет является партнером подмосковной Службы крови.

За это время в вуз поступили студенты из более чем 67 регионов России, многие из которых уже стали постоянными донорами, внося свой вклад в здоровье и спасение жизней.

Министерство здравоохранения Московской области приглашает всех желающих присоединиться к подобным акциям. Кроме того, региональное министерство напоминает жителям о возможности бесплатно пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Записаться можно через региональный портал государственных услуг «Здоровье» или по телефону 122.