Донорскую акцию провели в Луховицах

Акция вызвала живой отклик у горожан. Всего в мобильный пункт сдачи крови обратились 148 добровольцев. Каждый из них прошел предварительный фильтр: врачи оценивали состояние здоровья, проверяли уровень артериального давления и показатели гемоглобина. В результате медицинского отбора к донации были допущены 123 человека. Итоговый объем заготовленной крови составил 55,35 литра. Врач-трансфузиолог и руководитель бригады Светлана Кошелева отметила, что активность луховичан имеет высокое значение для региональной медицины.

«Собранная кровь и ее компоненты будут направлены в ведущие областные клиники. Она необходима для спасения пострадавших в серьезных ДТП, пациентов перинатальных центров и ожоговых отделений, а также для тех, кто проходит длительное лечение от онкозаболеваний. Каждая донация — это шанс на жизнь для конкретного человека», — сообщила Светлана Кошелева.