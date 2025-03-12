Донорскую акцию провели на машиностроительном заводе в Орехово-Зуеве

Молодежное движение «Поколение Инжен» Демиховского машиностроительного завода провело донорскую акцию, объединив сотрудников предприятия для сдачи крови для тех, кто в ней остро нуждается. Мероприятие прошло на Орехово-Зуевской станции переливания крови.

Общими усилиями сотрудников завода было собрано 15 литров крови. Она станет спасительной для пациентов, нуждающихся в переливании, и внесет вклад в обеспечение медицинских учреждений необходимыми запасами крови.

«Инжены» не только приняли участие в акции в качестве доноров, но и полностью самостоятельно организовали и провели мероприятие. Они оповестили коллег о предстоящей акции, провели разъяснительную работу о важности донорства и согласовали все детали с Орехово-Зуевской станцией переливания крови.

«У нас работает немало людей, желающих оказать помощь тем, кому она нужна. В этот раз сотрудники ДМЗ сдали в два с половиной раза больше крови, чем в первую акцию. Этот результат говорит о том, что мероприятие востребовано, набирает популярность. На станции переливания крови также охотно поддержали нашу инициативу», — сообщила председатель совета «Инжен» ДМЗ Виктория Кудряшова.

Следующая акция пройдет 26 апреля. Она будет приурочена к Национальному дню донора в России.