Донорскую акцию проведут в Королеве 20 июля

Московский областной центр крови организует выездную донорскую акцию в Королеве 20 июля. Все желающие смогут сдать биоматерил без предварительной записи с 9:00 до 12:00.

Местом проведения станет Центральный дворец культуры имени М. И. Калинина по адресу: улица Терешковой, дом № 1.

«Благодаря таким выездным акциям жители Подмосковья имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе. Каждая донация дарит шанс на жизнь тем, кто остро нуждается в переливании крови», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Участники акции получат компенсацию на питание в размере 1106 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови, а также дополнительный выходной с сохранением заработной платы.

К сдаче крови допускают желающих старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, а при отсутствии постоянной регистрации — документ о временной.

Перед процедурой специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил подготовки: за день до сдачи крови следует отказаться от жирной, жареной, острой и молочной пищи, не употреблять алкоголь в течение 48 часов, не принимать обезболивающие препараты и аспирин за три дня до процедуры, а также не курить за один-два часа.