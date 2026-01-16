Донорскую акцию проведут в Коломне 22 января

Сдать кровь можно будет с 9:00 до полудня в конькобежном центре «Коломна», который находится по адресу: набережная реки Коломенки, дом № 7.

Запись на донацию откроется уже 19 января на сайте центра.

Для доноров округа создали специальный телеграм-канал Donormo.Коломна. Там публикуют актуальные сведения об акциях и общаются на тему сдачи крови.

Онлайн-сообщества для доноров также доступны по ссылке.

«Благодаря выездным акциям жители Подмосковья имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе. Их кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней. Расскажите друзьям и близким и приходите вместе на день донора в Коломне», — подчеркнул заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Стать донором может любой совершеннолетний человек, у которого нет медицинских противопоказаний. С собой обязательно нужно взять паспорт и СНИЛС, а при отсутствии постоянной регистрации — документ о временной.

Каждый донор получает денежную компенсацию на питание в размере 1106 рублей, а также официальную справку. Она дает право на освобождение от работы в день сдачи крови и на один дополнительный оплачиваемый день отдыха.