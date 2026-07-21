Донорскую акцию проведут в Доме культуры «Старт» в Луховицах 22 июля

Фото: Потребность в донорской крови и ее компонентах сохраняется постоянно. / Фото Ольги Иосипенко

Сдать биоматериал можно будет с 9:00 до 12:00 в районном доме культуры «Старт».

Для участия необходимо будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также СНИЛС. Перед донацией каждый кандидат пройдет обязательный медицинский осмотр. После оценки состояния здоровья врачи примут решение о допуске к процедуре.

«Условия необходимые для донорства: возраст более 18 лет, вес не менее 50 килограммов, отсутствие острых инфекционных заболеваний, не должно быть хронических болезней и иных противопоказаний временного или постоянного характера», — отметил врач-трансфузиолог Луховицкой больницы Игорь Воробьев.

После сдачи крови участникам акции предоставят предусмотренные законодательством компенсации и социальные гарантии. Заготовленная кровь и ее компоненты пополнят областной банк крови, откуда их направят в медицинские учреждения Подмосковья, включая многопрофильные больницы, клиники, перинатальные центры и онкологические учреждения.

Потребность в донорской крови сохраняется постоянно. Она остается незаменимым ресурсом, который невозможно получить искусственным путем, поэтому каждая донация может сыграть решающую роль в спасении жизни пациентов.