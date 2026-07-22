Донорскую акцию проведут в больнице в Рузе 5 августа

В приемном отделении стационара в Рузе 5 августа пройдет очередная донорская акция. Желающие сдать кровь смогут прийти с 9:00 до 13:00.

Принять участие в мероприятии приглашают совершеннолетних жителей без медицинских ограничений.

Донорская кровь ежедневно требуется пациентам, которым предстоит восстановление после серьезных травм и хирургических вмешательств, людям с онкологическими и заболеваниями крови, а также женщинам в случае осложнений во время родов. Одна процедура сдачи крови может помочь сразу нескольким пациентам, поскольку после заготовки ее разделяют на компоненты, каждый из которых используется для лечения разных состояний.

«Мы очень рады, что Дни донора в Рузской больнице стали доброй традицией и теперь проходят на постоянной основе. С каждой акцией мы видим все больший интерес и получаем много положительных откликов. Особенно приятно, что к донорскому движению активно присоединяются не только жители округа, пациенты, их родные и друзья, но и наши сотрудники. Мы искренне благодарны каждому донору за его неравнодушие», — подчеркнул главный врач Рузской больницы Антон Бондарев.

Перед сдачей крови специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил: хорошо отдохнуть, не употреблять алкоголь накануне, исключить тяжелую и жирную пищу, а утром обязательно съесть легкий завтрак.

Донором может стать человек старше 18 лет с массой тела от 50 килограммов.