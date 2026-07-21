Донорскую акцию проведут в больнице в Одинцове 25 июля

Отделение переливания крови Одинцовской областной больницы проведет очередной прием доноров в субботу, 25 июля. Желающие могут посетить учреждение с 8:30 до 12:00.

Донорская кровь остается ресурсом, который невозможно заменить искусственными аналогами. Она требуется людям с онкологическими заболеваниями и болезнями крови, женщинам и новорожденным после тяжелых родов, а также пациентам, получившим серьезные травмы и нуждающимся в срочных операциях.

Каждый донорский визит помогает формировать необходимый запас крови и обеспечивает готовность медицинской системы к экстренным ситуациям.

«Хочу подчеркнуть: донорство — это проявление высшей человеческой солидарности. Благодаря слаженной работе специалистов как в нашем отделении, так и в стационарах, где непосредственно проводят переливания, мы гарантируем, что каждый пациент Одинцовской больницы получит необходимую помощь в полном объеме. Ваш поступок может стать решающим в чьей-то судьбе», — отметила заведующая отделением, врач-трансфузиолог Наталья Хильченко.

Отделение переливания крови расположено на территории терапевтического корпуса по адресу: Одинцово, улица Маршала Неделина, 11Б.

Регулярный прием доноров проходит по понедельникам, вторникам и четвергам с 8:30 до 12:00. Для сдачи крови необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 596-27-00.

Перед процедурой важно соблюдать несколько правил: за двое суток отказаться от алкоголя, накануне не употреблять жирную, острую и копченую пищу, а в день сдачи крови не курить и обязательно позавтракать легкой пищей.

Донором может стать любой россиянин старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.