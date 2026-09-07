Донорский светофор на 7 сентября опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови обновил донорский светофор на 7 сентября. Сейчас службе крови особенно нужны доноры с первой и четвретой отрицательными группами крови. Также требуется пополнить запасы крови второй положительной группы.

Потребность в определенных компонентах крови зависит от количества пациентов и запросов медицинских учреждений региона. Донорская кровь необходима людям с тяжелыми кровопотерями и ожогами, онкологическими заболеваниями, болезнями крови, а также новорожденным с различными патологиями.

«Благодаря вам медики спасают жизни пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отмечает заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Основной центр в Москве на улице Металлургов, 37А принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. Отделения в Подольске и Орехово-Зуеве работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Пункт в Щелкове и отделение в Воскресенске принимают доноров с понедельника по субботу в те же часы.

Отделение в Наро-Фоминске работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00, а пункт в Ногинске на улице Октябрьской, 85д — по понедельникам, средам и пятницам с 8:00 до 13:00.

Сдать кровь также можно во время выездных донорских акций. 11 сентября она состоится в Павловском Посаде в ДК «Октябрь» на улице Герцена, 15. Предварительная запись не требуется. 15 сентября донорскую акцию проведут в Электростали. Запись откроется 10 сентября в 12:00. Для доноров города также работает чат во «ВКонтакте».