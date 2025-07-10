«Донорская суббота» прошла на Демиховском машиностроительном заводе

По информации, предоставленной администрацией округа, в этот день 34 человека сдали кровь, внеся вклад в спасение человеческих жизней. Среди участников были как опытные доноры, регулярно участвующие в подобных инициативах, так и новички. Особо примечательным стало то, что один из сотрудников впервые в жизни стал донором, вдохновленный примером коллег и значимостью проводимой акции.

Благодаря высокой активности участников, в этот день было собрано впечатляющее количество крови — 17 литров, что является абсолютным рекордом для донорских мероприятий, проведенных ДМЗ в текущем году. Это уже четвертая по счету акция, организованная заводом в этом году.