Донорская акция прошла во Фрязине

Удалось собрать более 170 литров крови. Эта инициатива, ставшая уже традицией для «Истока», реализуется каждые три месяца. Процедура включает в себя несколько этапов. Сначала участники заполняют необходимые документы и проходят первичное обследование, в ходе которого определяется группа крови, резус-фактор и уровень гемоглобина. Затем донор проходит осмотр у врача-трансфузиолога, который принимает окончательное решение о допуске к сдаче крови.

«Доноры помогают спасать жизни тех, кто попал в беду и нуждается в переливании крови. За девять месяцев этого года в Подмосковье благодаря донорам заготовили более 62 тонн крови и ее компонентов, это почти на четыре тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.