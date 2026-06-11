Сегодня 13:59 Донорская акция прошла в Воскресенске 0 0 0 Фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Подмосковье

Волонтеры

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В Воскресенском подразделении Московского областного центра крови проходит донорская акция, организованная волонтерами Подмосковья. Добровольцы из Воскресенска, Каширы, Бронниц, Зарайска, Коломны, Луховиц и Серебряных Прудов приезжают сдать кровь и спасти чью-то жизнь.

Директор молодежного центра «Олимпиец» Андрей Баранов отметил, что акция направлена на популяризацию добровольчества, ведь доноры добровольно сдают кровь и по сути являются волонтерами. Он добавил, что количество волонтеров растет, и организаторы надеются на сохранение этой тенденции.

Волонтер из Каширы Карина Василькова, которая занимается добровольчеством более десяти лет, реализует в своем городе благотворительный проект «Воскресное кормление» и привлекает к социально важным акциям как можно больше молодежи, включая школьников. В первую очередь компоненты крови необходимы пациентам с онкологическими заболеваниями, тяжелыми травмами и ожогами. Одна донация может спасти жизнь нескольких человек, поэтому донорство называют актом милосердия и любви к ближнему. Волонтер из Воскресенска Елена Ковалева призналась, что ей нравится помогать людям, и она уверена: ее кровь спасет чью-то жизнь.

Современная система донорства контролируется на всех этапах: от забора крови до клинического использования. После сдачи кровь проходит фильтрацию и разделение на компоненты, а образцы исследуют на наличие инфекций. Только после получения отрицательных результатов всех анализов компоненты получают статус пригодных для использования. Плазма может храниться замороженной до трех лет, тогда как эритроциты имеют короткий срок и требуют регулярного пополнения запасов. Волонтер Лилия Крылова, сдающая кровь не в первый раз, считает это благородным делом и надеется, что ее поступок поможет. Акция, посвященная Всемирному дню донора, продлится до 11 июня включительно. Прийти сдать кровь и стать волонтером в Воскресенское подразделение Московского областного центра крови можно с 9:00 до 13:00.