Донорская акция прошла в Воскресенске

Акция «День донора» прошла в культурно-молодежном центре «Клио» города Белоозерский. В ней приняли участие не только опытные доноры, но и те, кто сдавал кровь впервые.

Каждый участник акции перед процедурой прошел обязательное медицинское обследование: контроль артериального давления и анализ на уровень гемоглобина. Забор осуществляла выездная бригада Московского областного центра крови.

Волонтеры и организаторы создали для доноров комфортные условия: на месте угощали горячим чаем и печеньем.

Собранная кровь будет направлена в медицинские учреждения для помощи пациентам. Переливание требуется пострадавшим в ДТП и несчастных случаях, людям с тяжелыми заболеваниями и перенесшим сложные операции.

Стать донором может любой совершеннолетний житель. Для этого нужны паспорт, СНИЛС и отсутствие медицинских противопоказаний.