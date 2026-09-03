Донорская акция прошла в Солнечногорске

Перед донацией участники прошли необходимые обследования. У каждого провели экспресс-анализ для определения группы крови, резус-фактора и уровня гемоглобина, после чего состояние здоровья оценил врач. Одним из доноров стал депутат Совета депутатов округа Алексей Панкратов.



После процедуры для участников подготовили чай и печенье. Полученную донорскую кровь направят в медицинские учреждения Московской области и Москвы, включая перинатальные, ожоговые и онкологические центры.



«Спасибо жителям нашего округа за отзывчивость и ответственность. Каждый из сегодняшних участников акции внес свой вклад в спасение человеческих жизней. Такие мероприятия — это реальная помощь медицинским учреждениям, где каждая капля крови может стать решающей», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.



Выездные донорские акции проводят в Солнечногорске регулярно. Стать участниками могут желающие в возрасте от 18 до 60 лет с регистрацией в Москве или Московской области, у которых отсутствуют медицинские противопоказания.