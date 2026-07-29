Донорская акция прошла в Раменском округе

Традиционная акция по сдаче крови прошла в технопарке «Вектром» при поддержке Союза машиностроителей России и Московского областного союза промышленников и предпринимателей. Участниками стали сотрудники предприятия, жители Раменского округа и Жуковского, а также представители спасательных служб и прокуратуры.

Всего удалось собрать порядка 30 литров крови для участников специальной военной операции, жителей новых регионов России и других пациентов, нуждающихся в донорской помощи. Акцию открывал генеральный директор «Вектром» Вадим Фролов, который первым прошел процедуру донации. Среди участников была и старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Людмила Фомина, для которой сдача крови стала уже пятой. Вместе с ней кровь сдали 13 сотрудников подразделения.

Вместе с основным мероприятием провели и выставку орденов Российской империи, организованную совместно с Геральдическим советом Москвы. В экспозиции также были представлены картины и скульптуры.