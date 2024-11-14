Донорскую акцию провели в медицинском колледже Подмосковья

День донора провели в филиалах медицинского колледжа в Подмосковье. Акции прошли в Мытищах и Красногорске. В них приняли участие свыше 80 человек.

В акции участвовали студенты и преподаватели. Забор проводили медики выездной бригады Центра крови, рассказали в региональном Минздраве.

«Я всегда стараюсь принимать участие в акциях, связанных с донорством в нашем колледже. Донор — это почетно, и многие ребята, с которыми я общаюсь, регулярно сдают кровь», — поделилась студентка третьего курса Ирина.

Доноры, которые регулярно сдают кровь, менее подвержены простуде и гриппу и реже страдают от онкологических заболеваний. Как отметили в ведомстве, такая практика положительно влияет на состояние организма и психическое здоровье.