Донорская акция прошла в Наро-Фоминске

Акция «Я — донор» состоялась в Наро-Фоминске накануне Национального дня донора крови в России. В ней участвовали активисты движения «Волонтеры Подмосковья», Российского союза молодежи и «Молодой гвардии».

Обычно за день наро-фоминское подразделение Московского областного центра крови принимает около 25 человек, но во время акции пришло вдвое больше желающих.

«Наше отделение переливания крови Наро-Фоминской больницы реорганизовано — мы теперь обособленное структурное подразделение „Наро-Фоминск“ Московского областного центра крови. Объем заготовки крови значительно увеличился», — рассказала заведующая подразделением Инна Шаповалова. База постоянных доноров хорошая, но новичкам здесь тоже всегда рады.

Полина приняла решение сдать кровь, когда узнала историю своей матери — та попала в больницу с сильнейшим кровотечением, потребовалась редкая кровь — четвертой группы с положительным резусом. «Я понимаю ценность и силу донорства», — поделилась девушка.

Дмитрий Зиновьев впервые сдавал кровь и накануне очень волновался. Вдохновил его опыт старших волонтеров. Теперь молодой человек уверен: у этой истории будет продолжение.

Кровь и ее компоненты нужны пациентам, получившим серьезные травмы и ожоги, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, а также людям с онкологическими заболеваниями и другими патологиями.