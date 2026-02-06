Донорская акция прошла в молодежном центре в Домодедове

Первый в 2026 году День донора организовали в молодежном центре «Победа» специалисты Московского областного центра крови. В акции участвовали представители силовых структур, духовенства и общественных организаций, медицинские работники, волонтеры и неравнодушные жители округа.

Всего в этот день на донацию пришли 98 человек. Было собрано более 44 литров донорской крови, которая будет направлена в медицинские учреждения региона.

Участники акции также могли вступить в регистр доноров костного мозга. Такая возможность — простой и реальный способ помочь тем, кто нуждается в лечении. Как отмечают специалисты, донорство костного мозга особенно важно для лечения тяжелых онкогематологических заболеваний, а расширение регистра напрямую увеличивает шансы пациентов на выздоровление.

Медики напоминают, что в условиях стационаров потребность в донорской крови сохраняется постоянно. Такие акции в городском округе Домодедово планируют продолжать и дальше.