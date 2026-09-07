Донорская акция прошла в Лобне

Очередная выездная донорская акция состоялась во Дворце спорта «Лобня» 4 сентября. В этот раз в ней приняли участие около сотни неравнодушных жителей округа.

Желающих сдать кровь встречали волонтеры Подмосковья. Они помогали заполнить анкету, а также угощали сладким чаем и печеньем.

Полученную донорскую кровь направят в медицинские учреждения Московской области и Москвы, включая перинатальные, ожоговые и онкологические центры.

Такие акции проходят в городском регулярно. Чтобы стать донором, необходимо быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний к донации, а также взять с собой необходимые документы: оригинал паспорта, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте в любом субъекте РФ).

График выездных акций публикуется на онлайн-портале «Доноры Подмосковья».