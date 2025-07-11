Донорская акция прошла в Коломне

Жители Коломны и Озер сдали почти 25 литров крови. В округе провели выездную донорскую акцию. Ее организовали сотрудники Московского областного центра крови.

Мероприятие провели в конькобежном центре «Коломна». Участниками стали 65 человек.

До донации допустили 55 жителей. Это как доноры-новички, так и опытные доноры.

Один из участников сдал кровь в 33-й раз. Совсем скоро он получит звание «Почетный донор России».

«Донорство — это очень важная миссия. Мы рады, что центр переливания крови традиционно выбирает местом проведения акции наше учреждение, и делаем все, чтобы организаторам и участникам акции было у нас хорошо», — отметил генеральный директор Конькобежного центра «Коломна», муниципальный депутат Сергей Орлов.

Отметим, что подобные акции проводят в Коломне регулярно. Принять участие в них можно без предварительной записи. Также биоматериал принимают в отделении переливания крови местной больницы — по предварительной записи.