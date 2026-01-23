Донорская акция прошла в Коломне

Выездная донорская акция Московского областного центра крови состоялась в Коломне 22 января. Пройти процедуру донации в этот день по предварительной записи мог любой желающий, достигший совершеннолетия и не имеющий медицинских противопоказаний.

Каждый доброволец пожертвовал по 450 миллилитров крови. Собранный биоматериал отправится в лечебные учреждения Москвы и Подмосковья. Принять участие в акции решили 66 жителей округа — 52 из них после медосмотра были допущены к донации и успешно прошли процедуру. Всего коломенцы в этот день сдали 23,4 литра крови.

«Сегодня моя седьмая донация. Важно помнить, что одна сдача крови способна спасти чью-то жизнь, а регулярное донорство — сохранить десятки судеб. Я делаю это, потому что знаю: моя кровь помогает людям жить дальше, бороться и побеждать болезни», — поделилась участница акции Виктория Агафонова.

Напоминаем, что кровь можно сдавать не только во время выездных акций областной службы крови, но и в отделениях переливания крови подмосковных больниц.