Донорская акция прошла в Доме культуры «Дружба» в Чехове
Ежеквартально в муниципалитете совместно с Московской областной станцией переливания крови проходят акции по забору крови. Глава Чехова Михаил Собакин вместе с неравнодушными жителя и личным составом МЧС помогли пополнить запасы в медицинских учреждениях.
Традиционно День донора проводят на базе Дома культуры «Дружба» в специально обустроенном кабинете. В рамках акции жители округа сдали свыше 19 литров крови — это почти на четыре литра больше, чем в прошлый раз.
Каждая донация может спасти несколько жизней: цельная кровь и ее компоненты (эритроциты, плазма, тромбоциты) используются при операциях, травмах, родах, онкологических и гематологических заболеваниях. Поэтому потребность в донорской крови часто превышает запасы.
«Подобное неравнодушное отношение наших жителей к донорским акциям еще раз показывает, что их регулярное проведение стимулирует вовлечение новых участников и укрепляет культуру добровольной помощи», — прокомментировал глава округа Михаил Собакин.