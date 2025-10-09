Донорская акция прошла в Доме культуры «Дружба» в Чехове

Ежеквартально в муниципалитете совместно с Московской областной станцией переливания крови проходят акции по забору крови. Глава Чехова Михаил Собакин вместе с неравнодушными жителя и личным составом МЧС помогли пополнить запасы в медицинских учреждениях.

Традиционно День донора проводят на базе Дома культуры «Дружба» в специально обустроенном кабинете. В рамках акции жители округа сдали свыше 19 литров крови — это почти на четыре литра больше, чем в прошлый раз.

Каждая донация может спасти несколько жизней: цельная кровь и ее компоненты (эритроциты, плазма, тромбоциты) используются при операциях, травмах, родах, онкологических и гематологических заболеваниях. Поэтому потребность в донорской крови часто превышает запасы.